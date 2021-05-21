Müge Anlı'nın yayınları delil sayıldı - Son Dakika

Müge Anlı'nın yayınları delil sayıldı

21.05.2021 15:17
Müge Anlı'nın yayınları delil sayıldı, System.String[]

Araştırmacı-Gazeteci Müge Anlı'nın ortaya çıkardığı delil ve çelişkili ifadelerle eşi M.Ş. tarafından öldürüldüğü ortaya konulan 37 yaşındaki Nalan Şimşek'in dün görülen duruşmasında, karar çıktı.

Araştırmacı-Gazeteci Müge Anlı'nın ortaya çıkardığı delil ve çelişkili ifadelerle eşi M.Ş. tarafından öldürüldüğü ortaya konulan 37 yaşındaki Nalan Şimşek'in dün görülen duruşmasında, karar çıktı. M.Ş. cinayet suçlamasıyla tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Hatay'a bağlı İskenderun ilçesinde 4 Nisan 2017 tarihinde kaybolan 37 yaşındaki Nilgün Şimşek'in ailesi, kızlarının başına ne geldiği sorusuna yanıt aramak için 30 Ekim 2019 yılında Müge Anlı ile Tatlı Sert'e başvurmuştu.

MÜGE ANLI'DA ÖLDÜRÜLDÜĞÜ ORTAYA KONULDU

Araştırmacı gazeteci Müge Anlı tarafından en ince ayrıntısına kadar günlerce araştırılan şüpheli dosyada, kayıp Nilgün Şimşek'in eşi M.Ş. tarafından öldürüldüğü net bir şekilde ortaya koyulmuştu.

PROGRAM KAYITLARI TAPE HALİNE GETİRİLDİ

Yayında aktarılanlara göre programın ardından çalışma başlatan İskenderun Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Büro Amirliği ekipleri, araştırmacı gazeteci Müge Anlı'nın ortaya koyduğu delil ve tespitleri değerlendirmeye aldı. Günlerce işlenen konunun program kayıtlarını deşifre edip tape haline getiren polis ekipleri, röportaj veren tanıkları ifadeye çağırarak şahısların bildiklerini bir kez daha kayda geçirdi.

YAYINLAR SAYESİNDE GENİŞ BİR DOSYA HAZIRLANDI

Müge Anlı programının ortaya koyduğu delil ve tespitlerle İskenderun İlçe Emniyet Müdürü Nevzat Güneş yönetimindeki Asayiş Büro Amirliği ekipleri geniş bir dosya hazırladı.

Tutuklanarak cezaevine gönderildi

Bu dosyayı dün İskenderun 1. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya sunan ekipler, davanın seyrini değiştirdi. Mahkeme, dava kapsamında daha önce 22 ay cezaevinde kalan M.Ş.'nin tutuklanmasına karar verdi. M.Ş., olayın üzerinden geçen dört yılın ardından tutuklanarak İskenderun T tipi cezaevine gönderildi.

(İHA)

Müge Anlı'nın yayınları delil sayıldı

İskenderun, Müge Anlı, Hisarcık, Hatay, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Müge Anlı'nın yayınları delil sayıldı - Son Dakika


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