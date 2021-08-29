Son Dakik: Müge Anlı, sevenlerine müjdeli haberi verdi! Yeni sezon yayın tarihini açıkladı

Sabah kuşağının kuşkusuz en sevilen programlarından biri olan Müge Anlı ile Tatlı Sert, 2 aylık bir sürenin ardından yeniden başlıyor.

YENİ SEZON MÜJDESİNİ VERDİ

Sosyal medya hesabından geçtiğimiz günlerde yeni sezon müjdesini veren Müge Anlı, ATV'de kaldığı yerden devam edecek.Müge Anlı ile Tatlı Sert30 Ağustos Pazartesi günü saat 10.00'da izleyiciyle buluşacak.Müge Anlı bu güzel haberi sosyal medyadan yaptığı bir paylaşımla duyurdu.

"ALLAH UTANDIRMASIN"

Yeni fragmanı paylaşan Anlı "Yarın sabah Allah'tan bir mani olmazsa beraberiz. Bu güzel jenerik için yönetmenim ve kurgu yönetmenimle tüm ekip arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum. Herkesin eline, emeğine sağlık. Allah utandırmasın." dedi.