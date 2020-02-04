Müge Anlı'yı çıldırtan telefon - Son Dakika
Son Dakika Magazin Müge Anlı'yı çıldırtan telefon - Son Dakika Magazin

Müge Anlı'yı çıldırtan telefon

7 saat önce

Sosyal medyada tanıştığı İhsan isimli kişi ile nişanlanan Adile Yeşilgöz ve ailesi, 'evinizde büyü var, bozmamız lazım' yalanına inandı ve 350 bin TL dolandırıldı.

Müge Anlı'yı çıldırtan telefon, System.String[]

Sosyal medyada tanıştığı İhsan isimli kişi ile nişanlanan Adile Yeşilgöz ve ailesi, 'evinizde büyü var, bozmamız lazım' yalanına inandı ve 350 bin TL dolandırıldı.


Kendilerini dolandıran sahte nişanlıya bir tülü ulaşamayan baba kız çareyi Müge Anlı'nın programına katılmakta buldu.


Anlı'nın programa telefonla bağladığı İhsan Bey, iddiaları reddetti.


Evli ve dört çocuk babası olduğu ortaya çıkan İhsan Bey, Müge Anlı'nın 'Siz evli değil misiniz? Neden başkasının kızıyla nişanlanıyorsunuz' sorusuna verdiği cevapla ünlü sunucuyu çıldırttı.


'Evliysem başkasıyla evlenemez miyim yani?' diyen adama Müge Anlı, 'Sen benimle dalga mı geçiyorsun' diye sordu.


Müge Anlı'nın sözleri sosyal medyada gündem oldu.

Müge Anlı, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 04.02.2020 03:32 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Müge Anlı canlı yayında çılgına döndü: Sen benimle dalga mı geçiyorsun?
Karantinaya alınan hastanede duygulandıran görüntü! Anne ve kızı 'uzaktan' sarılmak zorunda kaldı Irkçı mesajlar alan John Obi Mikel, canlı yayında gözyaşlarını tutamadı Ünlü şarkıcı Demet Akalın'dan kızı Hira'ya 270 bin TL'lik hediye

Son Dakika Haberleri
22:33 Merve Özbey, takipçisinin "Otur o gıdığına ağla" mesajını ifşa edip sert tepki gösterdi
22:25 Ünlü şarkıcı Demet Akalın'dan kızı Hira'ya 270 bin TL'lik hediye
21:59 Yeşilçam efsanesi Ahmet Mekin'in vefat eden eşi şükran Kurteli toprağa verildi
21:27 Defne Samyeli'den kızı Deren Talu'ya tam destek: Ben hiç karışmam, o bir yetişkin
20:59 Gamze Özçelik, evini satıp Afrika'da su kuyusu açtırdığı iddialarını yanıtladı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.02.2020 22:45:36. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Müge Anlı'yı çıldırtan telefon - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]