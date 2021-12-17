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Müge Anlı'yı polis bastı! Zanlı baba gözaltında - Son Dakika

Müge Anlı'yı polis bastı! Zanlı baba gözaltında

17.12.2021 10:37

Müge Anlı ile Tatlı Sert bugünkü canlı yayını ihbar kabul edildi. Meliha Özsu cinayetiyle ilgili şüpheliler yayın esnasında polislerin stüdyoya gelmesiyle ifadeleri alınmak üzere götürüldü. Anne ve baba canlı yayında yüzleşti, yaşanan gelişmeler üzerine emniyet ekipleri Meliha Özsu'nun babasını ve sevgilisini ifadelerini almak üzere adliyeye götürmeye geldi.

Müge Anlı ile Tatlı Sert programına gelen polis ekipleri, Meliha Özsu cinayetine ilişkin olarak baba Yasin Özsu'yu gözaltına aldı.

Polislerin stüdyoya girmesiyle birlikte deliye dönen anne Aysel Gençtürk, Yasin Özsu'ya "Suçun çıkacak Yasin, kızımı sen öldürdün" diye bağırdı.

Meliha Özsu'dan 2015 yılında babasının evinden çıktıktan sonra bir daha haber alınamadı ve ölümünden 6 yıl sonra kimsesizler mezarlığına defnedildiği ortaya çıktı.

Müge Anlı'yı polis bastı! Zanlı baba gözaltında

6 yıldır kayıp olarak bilinen Meliha Özsu'nun başından ve omzundan silahla vurularak öldürüldüğü tespit edildi.

Başsavcılık talimatıyla stüdyoya gelen ekipler Yasin Özsu'yu gözaltına alarak İstanbul Adliyesi'ne götürdü.

NE OLMUŞTU?

Adana'da yaşayan ve 2015 yılında babasının evinden çıktıktan sonra bir daha haber alınamayan Meliha Özsu'nun, öldürüldükten 6 yıl sonra kimsesizler mezarlığına gömüldüğü ortaya çıktı. Yıllardır kayıp olarak bilinen Meliha Özsu'nun, silahla öldürüldüğü ve vücudunda kesici alet izleri olduğu tespit edildi.

Başından ve omzundan kurşunlandığı belirlenen Meliha Özsu'nun annesi Aysel Gençtürk, programda eski eşinden şüphelendiğini, eşi zamanında Meliha'yı kendisine verseydi kızının okuyan bir insan, düzgün bir insan olacağını, kızının öldüğünü, kızı evlenince eski eşinin asla araştırmadığını, kızının cesedi bulununca bile kendisinin 1 ay sonra bunu öğrendiğini anlattı.

Müge Anlı'yı polis bastı! Zanlı baba gözaltında

Müge Anlı İle Tatlı Sert, Müge Anlı, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Müge Anlı'yı polis bastı! Zanlı baba gözaltında - Son Dakika


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