Müge Anlı'yı polis bastı! Zanlı baba gözaltında - Son Dakika

6 yıldır kayıp olarak bilinen Meliha Özsu'nun başından ve omzundan silahla vurularak öldürüldüğü tespit edildi.

Meliha Özsu'dan 2015 yılında babasının evinden çıktıktan sonra bir daha haber alınamadı ve ölümünden 6 yıl sonra kimsesizler mezarlığına defnedildiği ortaya çıktı.

Polislerin stüdyoya girmesiyle birlikte deliye dönen anne Aysel Gençtürk, Yasin Özsu'ya "Suçun çıkacak Yasin, kızımı sen öldürdün" diye bağırdı.

Müge Anlı ile Tatlı Sert programına gelen polis ekipleri, Meliha Özsu cinayetine ilişkin olarak baba Yasin Özsu'yu gözaltına aldı.

NE OLMUŞTU?

Adana'da yaşayan ve 2015 yılında babasının evinden çıktıktan sonra bir daha haber alınamayan Meliha Özsu'nun, öldürüldükten 6 yıl sonra kimsesizler mezarlığına gömüldüğü ortaya çıktı. Yıllardır kayıp olarak bilinen Meliha Özsu'nun, silahla öldürüldüğü ve vücudunda kesici alet izleri olduğu tespit edildi.

Başından ve omzundan kurşunlandığı belirlenen Meliha Özsu'nun annesi Aysel Gençtürk, programda eski eşinden şüphelendiğini, eşi zamanında Meliha'yı kendisine verseydi kızının okuyan bir insan, düzgün bir insan olacağını, kızının öldüğünü, kızı evlenince eski eşinin asla araştırmadığını, kızının cesedi bulununca bile kendisinin 1 ay sonra bunu öğrendiğini anlattı.