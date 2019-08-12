Müge Boz'dan hamilelik pozu

Oyuncu Müge Boz, geçtiğimiz haziran ayında Galatasaraylı basketbolcu Caner Erdeniz ile dünyaevine girmişti.

Oyuncu Müge Boz, geçtiğimiz haziran ayında Galatasaraylı basketbolcu Caner Erdeniz ile dünyaevine girmişti.



Müge Boz, kısa bir süre sonra hamile olduğunu açıklamıştı.



İLK POZ GELDİ



Şimdi 5 aylık hamile olan Müge Boz, ilk kez hamile haliyle poz verdi.



'İyi Bayramlar' notuyla paylaşım yapan Boz'un fotoğrafı kısa sürede 32 binden fazla beğeni aldı.

Haber Yayın Tarihi:

Murat Dalkılıç, sevgilisi Hande Erçel'le olan fotoğrafını "Aşkım" notuyla paylaştı

FOX TV'nin sunucusu Merve Yıldırım'dan danslı bayram kutlaması

Ünlü fotoğrafçı Mert Alaş, Şeyma Subaşı'nı fotoğraf karesinden sildi

Megastar Tarkan'dan çifte kutlama! Bayram paylaşımıyla gönülleri fethetti