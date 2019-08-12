Son Dakika Haberleri: Müge Boz'dan hamilelik pozu
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Müge Boz'dan hamilelik pozu

1 saat önce

Oyuncu Müge Boz, geçtiğimiz haziran ayında Galatasaraylı basketbolcu Caner Erdeniz ile dünyaevine girmişti.

Müge Boz'dan hamilelik pozu, System.String[]
Oyuncu Müge Boz, geçtiğimiz haziran ayında Galatasaraylı basketbolcu Caner Erdeniz ile dünyaevine girmişti.

Müge Boz, kısa bir süre sonra hamile olduğunu açıklamıştı.

İLK POZ GELDİ

Şimdi 5 aylık hamile olan Müge Boz, ilk kez hamile haliyle poz verdi.

'İyi Bayramlar' notuyla paylaşım yapan Boz'un fotoğrafı kısa sürede 32 binden fazla beğeni aldı.
Magazin

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 12.08.2019 09:42 
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