Müge Boz hamile mi? İlk kez açıkladı

Akıncı dizisiyle ekranlara dönen Müge Boz "Bugün set yok, ailece yürüyüşe çıktık. Set güzel gidiyor, dizide hareket ve aksiyon var ama benim oynadığım karakter o tipte biri değil. O yüzden benim aksiyon sahnelerim yok" diye konuştu.

'ROMANTİK KOMEDİ ÖNCELİĞİM'

Oyuncu ayrıca hangi tür işlerde rol almayı sevdiği sorusu üzerine "Aslında bir de romantik komedi işi olursa fena olmaz. Ben daha çok romantik komedi işlerini seviyorum" şeklinde açıklamada bulundu.& ;

'İKİNCİ ÇOCUĞU DÜŞÜNÜYORUZ'

Müge Boz'un geçtiğimiz günlerde hamile olduğu iddia edilmişti. Bu iddiaya yanıt veren Boz, "Haberi okudum ama hamile değilim. İkinci bebeği düşünüyoruz ama şimdilik erken" dedi.



