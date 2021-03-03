Müge Boz hamile mi? İlk kez açıkladı - Son Dakika

Müge Boz hamile mi? İlk kez açıkladı

03.03.2021 09:40
Müge Boz hamile mi? İlk kez açıkladı, System.String[]

Oyuncu Müge Boz, eşi Caner Erdeniz ve kızı Vina ile yürüyüşe çıktığı Belgrad Ormanı'nda objektiflere yansıdı. Boz, hamile olduğu yönündeki iddiaya yanıt verdi

Akıncı dizisiyle ekranlara dönen Müge Boz "Bugün set yok, ailece yürüyüşe çıktık. Set güzel gidiyor, dizide hareket ve aksiyon var ama benim oynadığım karakter o tipte biri değil. O yüzden benim aksiyon sahnelerim yok" diye konuştu.

'ROMANTİK KOMEDİ ÖNCELİĞİM'

Oyuncu ayrıca hangi tür işlerde rol almayı sevdiği sorusu üzerine "Aslında bir de romantik komedi işi olursa fena olmaz. Ben daha çok romantik komedi işlerini seviyorum" şeklinde açıklamada bulundu.& ;

'İKİNCİ ÇOCUĞU DÜŞÜNÜYORUZ'

Müge Boz'un geçtiğimiz günlerde hamile olduğu iddia edilmişti. Bu iddiaya yanıt veren Boz, "Haberi okudum ama hamile değilim. İkinci bebeği düşünüyoruz ama şimdilik erken" dedi.

Müge Boz, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Snob Magazin

Son Dakika Magazin Müge Boz hamile mi? İlk kez açıkladı - Son Dakika Magazin


YORUMLAR

Son Dakika

Adem Büyük'ün eşi Merve Büyük, sosyal medyadaki tepkilere isyan etti Beş ilde durum vahim! Vaka sayıları bir türlü düşmüyor, 15 günlük sokağa çıkma yasağı dillendirilmeye başlandı Ağrı'da bulunan altın rezervini çıkarmak için hazırlıklar başladı! 300 milyon dolarlık yatırım yapılacak Meteoroloji'den 5 il için karla karışık yağmur ve kar yağışı uyarısı Bilim Kurulu üyesi "Ön çalışmalar var" deyip duyurdu: Kısıtlama saatleri değişebilir Sıfır aldığı otomobili ekspere sokan vatandaş, aracın iki kapısının değişmiş olduğunu öğrenince yıkıldı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Macron'la yaptığı görüşmede duvardaki tablolar dikkat çekti İntihar eden üniversite öğrencisi genç kızın erkek arkadaşına attığı son mesaj ortaya çıktı
Son Dakika: Ziraat Bankası, takipteki borcu 1 milyon TL'yi geçmeyen müşterilerine yeni ödeme imkanı sağladı Son Dakika: Ziraat Bankası, takipteki borcu 1 milyon TL'yi geçmeyen müşterilerine yeni ödeme imkanı sağladı         
11:55
Hamile kadın boşanmak isteyen eşi için video çekip, iç çamaşırını bıraktı: Senin adamlığına bu yakışır Hamile kadın boşanmak isteyen eşi için video çekip, iç çamaşırını bıraktı: Senin adamlığına bu yakışır         
11:16
Acun'un yüzünü en çok o güldürdü! Hasan Can Kaya izlenme oranıyla Exxen'i kasıp kavurdu Acun'un yüzünü en çok o güldürdü! Hasan Can Kaya izlenme oranıyla Exxen'i kasıp kavurdu         
11:00
Galatasaray, sezon sonu sözleşmesi bitecek olan Alpaslan Öztürk ile anlaştı Galatasaray, sezon sonu sözleşmesi bitecek olan Alpaslan Öztürk ile anlaştı         
10:42
İhbarda bulunan kadına yardımına koşan polis, gece kulübünde eğlenen şahıslarla karşılaştı İhbarda bulunan kadına yardımına koşan polis, gece kulübünde eğlenen şahıslarla karşılaştı         
10:29
Son dakika: Enflasyon şubat ayında yüzde 0,91 artarak yıllık bazda yüzde 15,61 oldu Son dakika: Enflasyon şubat ayında yüzde 0,91 artarak yıllık bazda yüzde 15,61 oldu         
09:59
'Çok yüksek riskli' grupta yer alan Edirne'de esnaf, renklerinin haritada turuncuya dönmesini bekliyor 'Çok yüksek riskli' grupta yer alan Edirne'de esnaf, renklerinin haritada turuncuya dönmesini bekliyor         
09:41
Son Dakika: Irak'ta ABD askeri üssüne 10 füzeyle saldırı düzenlendi Son Dakika: Irak'ta ABD askeri üssüne 10 füzeyle saldırı düzenlendi         
09:30
İstanbul'da 'sustalı saldırgan' dehşet saçtı: 5 turisti bıçakladı, 1 vatandaşın da boğazını kesti İstanbul'da 'sustalı saldırgan' dehşet saçtı: 5 turisti bıçakladı, 1 vatandaşın da boğazını kesti         
09:15
Radyoaktif kalıntı taşıyan çöl tozu, Fransa üzerinden Türkiye'ye geliyor Radyoaktif kalıntı taşıyan çöl tozu, Fransa üzerinden Türkiye'ye geliyor         
09:14
Kullanmadığı sim kartını çöpe atan vatandaşın hayatı karardı! Ağır cezada yargılanıyor Kullanmadığı sim kartını çöpe atan vatandaşın hayatı karardı! Ağır cezada yargılanıyor         
09:14
Bakanlık 929 yatırım teşvik belgesi hazırladı! 26 binden fazla kişiyi iş imkanı doğacak Bakanlık 929 yatırım teşvik belgesi hazırladı! 26 binden fazla kişiyi iş imkanı doğacak         
08:29
İçişleri Bakanlığı'ndan yeni normalleşme genelgesi! Market, manav gibi işletmelerin çalışma saatleri uzatıldı İçişleri Bakanlığı'ndan yeni normalleşme genelgesi! Market, manav gibi işletmelerin çalışma saatleri uzatıldı         
00:31
Türkiye'nin günlerdir konuştuğu fuhuş rezaletinde 3 kişi gözaltına alındı Türkiye'nin günlerdir konuştuğu fuhuş rezaletinde 3 kişi gözaltına alındı         
21:25
Dizileri tutmayan Hande Erçel'e bir final şoku daha Dizileri tutmayan Hande Erçel'e bir final şoku daha         
16:56
Evlilik programında büyük skandal! Yarışmacılar, kimseye aldırış etmeden ilişkiye girdi Evlilik programında büyük skandal! Yarışmacılar, kimseye aldırış etmeden ilişkiye girdi         
15:02
Oğlunu Oğlunu "Allah yolunda kurban ettiğini" söyleyerek ensesini kesen babanın görüntüleri ortaya çıktı         
13:39
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.03.2021 12:12:12. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Müge Boz hamile mi? İlk kez açıkladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei