Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa yeniden ekranlara dönüyor! Hangi kanalla anlaştılar?

Midye helal mi haram mı? Konuyla ilgili bir yorum da Hatipoğlu'ndan geldi

Deneyimli gazeteciler Müge Dağıstanlı ile Gülşen Yüksel'in sunduğu magazin programı Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa, ekrana dönmeye hazırlanıyor.

TV8'DE PROGRAM YAPACAKLAR

Medyatava'nın haberine göre; Uzun yıllar ekranda olduktan sonra ara veren ikili, yeni sezonda yıllardır çalıştıkları Kanal D yerine Acun Ilıcalı'nın kanalı TV8'de olacak. Sevilen programın net yayın tarihi ise henüz belli olmadı. Öte yandan Dağıstanlı ve Yüksel'den herhangi bir açıklama gelmedi.

MÜGE DAĞISTANLI KİMDİR?

1968 İstanbul doğumlu olan Müge Dağıstanlı, Bahçeşehir Üniversitesi Yeni Medya Bölümünde eğitimini tamamladı. Gazetecilik hayatına Posta Gazetesinde başlayan Müge Dağıstanlı, burada köşe yazarlığı ve magazin müdürlüğü yaptı. Radikal Gazetesi bünyesinde de çalışmış olan Müge Dağıstanlı, burada da yine sinema ve televizyon üzerine köşe yazıları yazdı.

2015 yılından bu yana sabah kuşağında yayınlanan magazin programı sunmaya başlayan Müge Dağıstanlı, ilk olarak Kanaltürk TV'de yayınlanmış olan "2. Sayfa" adlı programın sunuculuğunu partneri Gülşen Yüksel ile birlikte yaptı ve sonrasında Show TV'ye geçti.

Müge Dağıstanlı

Şubat 2016 tarihinden beri yine Gülşen Yüksel ile birlikte "Renkli Sayfalar" adlı magazin programını Kanal D ekranlarında sundu. Müge Dağıstanlı ve Gülşen Yüksel'in sundukları "Renkli Sayfalar" programı 2016 Altın Kelebek Ödüllerinde de "Yılın En İyi Magazin Programı" seçildi. Müge Dağıstanlı, 2017 yılında Reha Erdoğan ile dünya evine girdi.

GÜLŞEN YÜKSEL KİMDİR?

Gülşen Yüksel 24 Haziran 1977 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. Uzun yıllar Müge Dağıstanlı ile ekranlarda Renkli Sayfalar ve 2. Sayfa programlarının sunuculuğunu yaptı. Vatan Gazetesi'nde magazin müdürü olarak çalıştıktan sonra Sabah Gazetesi'ne transfer oldu. 21 Aralık 2012 tarihinde de Metin Salt ile dünya evine girdi.