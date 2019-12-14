Muğla 156 bin parça seramik atığından sanat eseri - Son Dakika
Son Dakika Güncel Muğla 156 bin parça seramik atığından sanat eseri - Son Dakika

Muğla 156 bin parça seramik atığından sanat eseri

6 saat önce

156 bin parça seramik atığından sanat eseriMUĞLA Sıtkı Koçman Üniversitesi'nden 2 yıl önce emekli olan öğretim görevlisi Erkan İsfendiyaroğlu, beraberindeki öğrencilerle, 156 bin parça seramik atığı kullanarak atıl durumdaki binanın dış cephesini sanat eserine dönüştürdü.

156 bin parça seramik atığından sanat eseri

MUĞLA Sıtkı Koçman Üniversitesi'nden 2 yıl önce emekli olan öğretim görevlisi Erkan İsfendiyaroğlu, beraberindeki öğrencilerle, 156 bin parça seramik atığı kullanarak atıl durumdaki binanın dış cephesini sanat eserine dönüştürdü. 8 ay süren çalışmanın ardından ortaya Türk bayrağı mozaiği ve İstiklal Marşı'nın 2 kıtasının yazıldığı eser çıktı.

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Turizm Fakültesi öğretim görevlilerinden Erkan İsfendiyaroğlu, 2 yıl önce emekli oldu. İsfendiyaroğlu, Öğrenci Toplulukları Merkezi'nde yaşanan yoğunluğu fark ederek atıl durumda olan bir binanın hizmete geçirilmesi için Rektör Prof. Dr. Hüseyin Çiçek'e fikrini paylaştı. Rektör Çiçek'in onayıyla İsfendiyaroğlu, çeşitli fakültelerde öğrenim gören 56 öğrenci ile birlikte 3 ay boyunca inşaatlardan yaklaşık 150 çuval renkli semarik atığı topladı. Yeterli malzemenin elde edilmesinin ardından kolları sıvayan gönüllüler, 8 ay boyunca gece-gündüz çalışarak 156 bin parça seramik atığından ortaya Selçuklu motifi, Türk bayrağı mozaiği ve İstiklal Marşı'nın 2 kıtasının yazılı olduğu sanat eseri çıktı. İç kısımlarında yapılacak tadilatın ardından 1 ay sonra hizmete açılacak olan ek binada müzik ve tiyatro dersleri verilecek.

'SERAMİK ATIKLARININ TAMAMINA YAKINI İNŞAATLARDAN TOPLANDI'

Erkan İsfendiyaroğlu, çalışmanın kendisinin hobi arayışından kaynaklandığını belirterek, Burası yıkılmak üzere olan bir binaydı. Hobi çalışmam bir sanata dönüştü. Amacımız atık malzemelerin değerlendirilmesiydi. Üniversite yönetiminden hiçbir şekilde kaynak aktarılmasını istemedim. Seramik atıklarının tamamına yakınını inşaatlardan toplandı. Bu çalışmayı gören öğrenciler, akademisyenler ve idari personel bana destek oldu. 185 metrekarelik dış cephe mozaik çalışmasında 156 bin parça seramik atığı parçası kullanıldı. Emeği geçen kişilerin isimleri de duvara yazıldı. 1 ay içerisinde öğrencilerimiz burada tiyatro ve müzik çalışmalarını yapabilecekler dedi.

İsfendiyaroğlu, 3 ay boyunca 150 çuvala yakın seramik atığı toplandığını belirterek, 156 bin parçaya en az dört beş kez kesme işlemi yapıldı. Bu da milyon kez pense sıkıldığı anlamına geliyor. 8 ay süren bir çalışmaydı. Destek almasaydım belki de yıllar sonra bu çalışmayı tamamlamış olacaktım dedi.

Muğla 156 bin parça seramik atığından sanat eseri

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.12.2019 12:14 Kaynak: DHA
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