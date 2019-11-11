Son Dakika Haberleri: Muğla-200 bin fıstık çamı fidanı toprakla buluştu
Son Dakika Güncel Muğla-200 bin fıstık çamı fidanı toprakla buluştu

Muğla-200 bin fıstık çamı fidanı toprakla buluştu

8 saat önce

200 bin fıstık çamı fidanı toprakla buluştuMuğla'da, '11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü' için gerçekleştirilen etkinlikte il genelinde 200 bin fıstık çamı toprakla buluşturuldu.

200 bin fıstık çamı fidanı toprakla buluştu

Muğla'da, '11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü' için gerçekleştirilen etkinlikte il genelinde 200 bin fıstık çamı toprakla buluşturuldu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın himayelerinde Tarım ve Orman Bakanlığı'nın koordinasyonunda 'Geleceğe nefes ol' sloganıyla başlattığı kampanya Muğla'da ilgi gördü. Menteşe ilçesinin Düzeyn mevkisinde düzenlenen törene katılan Muğla Valisi Esengül Civelek, AK Parti Muğla Milletvekili Yelda Gökcan, daire müdürleri, siyasi partiler ile sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, öğrenciler, öğretmenler, emniyet teşkilatı, askeri erkan ve vatandaşlar, fıstık çamı fidanı dikti. Muğla genelinde 200 bin fidanın toprakla buluştuğu belirtildi.

Muğla-200 bin fıstık çamı fidanı toprakla buluştu

Muğla, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 11.11.2019 01:43 Kaynak: DHA
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