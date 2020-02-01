Muğla 2019 yılında ihracatta 25'nci il oldu - Son Dakika
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Muğla 2019 yılında ihracatta 25'nci il oldu

6 saat önce

Türkiye İstatistik Kurumu 2019 yılı, Dış Ticaret İstatistiklerini yayımladı.

Muğla 2019 yılında ihracatta 25'nci il oldu, System.String[]

Türkiye İstatistik Kurumu 2019 yılı, Dış Ticaret İstatistiklerini yayımladı. Bu kapsamda TÜİK Denizli Bölge Müdürü Ali İhsan Yücedağ tarafından verilen bilgiye göre 2019 yılında Muğla ilinde


ihracat yüzde 11,6 arttı, ithalat yüzde 6,3 azaldı.


Türkiye İstatistik Kurumu ile Ticaret Bakanlığı iş birliğiyle oluşturulan geçici dış ticaret verilerine göre; ihracat 2019 yılında, bir önceki yıla göre yüzde 11,6 artarak 566 milyon 734 bin dolar, ithalat ise yüzde 6,3 azalarak 239 milyon 515 bin dolar olarak gerçekleşti. 2019 yılında Muğla bu değerlerle Türkiye genelinde en fazla ihracatın gerçekleştiği 25'inci il olurken, ithalatta ise 28'inci sırada yer aldı.


En fazla ihracat yapılan ülke Yunanistan oldu


Muğla'dan, 2019 yılında en fazla ihracat yapılan ülke Yunanistan oldu. Bu ülkeye yapılan ihracat 70 milyon 634 bin dolar olarak gerçekleşti. Yunanistan'ı sırasıyla 58 milyon 2 bin dolar ile ABD ve 46 milyon 882 bin dolar ile Almanya izledi.


En fazla ithalat yapılan ülke Fas oldu


Muğla'ya, 2019 yılında en fazla ithalat Fas'tan yapıldı. Bu ülkeden yapılan ithalat 70 milyon 411 bin dolar olarak gerçekleşti. Fas'ı sırasıyla 38 milyon 103 bin dolar ile Moritanya ve 34 milyon 515 bin dolar ile Norveç izledi. TÜİK Denizli Bölge Müdürü Ali İhsan Yücedağ tarafından verilen bilgiye göre 2019 yılında Muğla'da fasıllar düzeyinde en büyük ihracat kalemi, 'Balıklar, kabuklu hayvanlar, yumuşakçalar ve suda yaşayan diğer omurgasız hayvanlar' (356 milyon 648 bin dolar) oldu. Bu faslı sırasıyla 'Taş, alçı, çimento, amyant, mika veya benzeri maddelerden eşya' (80 milyon 97 bin dolar) ve 'Tuz, kükürt, topraklar ve taşlar, alçılar, kireçler ve çimento' (39 milyon 106 bin dolar) fasılları izledi.


En fazla ithalatı yapılan fasıl 'Gıda sanayinin kalıntı ve döküntüleri, hayvanlar için hazırlanmış kaba yemler' oldu


2019 yılında, Muğla'da ithalatı en yüksek fasıl, 'Gıda sanayinin kalıntı ve döküntüleri, hayvanlar için hazırlanmış kaba yemler' (126 milyon 11 bin dolar) oldu. Bu faslı 'Hayvansal ve bitkisel katı ve sıvı yağlar, yemeklik katı yağlar, hayvansal ve bitkisel mumlar' (42 milyon 886 bin dolar) ve 'Gemiler ve suda yüzen taşıt ve araçlar' (24 milyon 12 bin dolar) fasılları izledi. - MUĞLA

Türkiye İstatistik Kurumu, İhracat, Muğla, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.02.2020 01:59 Kaynak: İHA
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