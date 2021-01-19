Muğla 2020'de 695 bin yabancı turist ağırladı - Son Dakika

- Muğla 2020'de 695 bin yabancı turist ağırladı

Covid-19 salgını nedeniyle tüm dünyada yaşanan seyahat kısıtlamasına rağmen, yıllık 3 milyon yabancı turisti ağırlayan Muğla, 2020 yılında 695 bin 314 yabancı turist ağırladı.

MUĞLA - Dünyayı etkisi altına alan korona virüse rağmen Haziran ayının ikinci yarısında başlayan yabancı turist girişi ile Muğla 2020 yılını bir önceki yıla göre eksi 79 ile kapatırken 695 bin 314 yabancı turist ağırladı.

Ocak, Şubat ve 11 Mart'a kadar toplam 12 bin 449 yabancı turist ağırlayan Muğla, 11 Mart'ta başlayan uluslararası havayolu kısıtlaması ile giriş ve çıkışları uçuşa tamamen kapattı. Haziran ayının ikinci yarısına kadar tüm ülkede uygulanan kısıtlamalar Haziran ayından itibaren belirli kısıtlamalar getirilerek kaldırılmıştı.

Turist havayolunu tercih etti

Haziran ayının ikinci yarısından itibaren başlayan yabancı turist girişi Ekim ayına kadar devam etti. Haziran-Ekim arasındaki 4 aylık dönemde toplam 387 bin 229 yabancı turist girişi olurken, 12 aylık dönemde Milas Bodrum Havalimanından 248 bin 032, Dalaman Havalimanından ise 429 bin 575 turist giriş yaptı. 17 bin 710 yabancı turist ise Muğla'daki 9 deniz gümrük kapısından giriş yaptı.

Muğla sezonu eksi 79 ile kapattı

2019 yılında 3 milyon 266 bin 650 yabancı turist ağırlayan Muğla, 2020 yılında virüs salgını nedeniyle bir önceki yıla göre toplam 2 milyon 571 336 yabancı turist kaybına uğradı. Buna göre, Muğla'ya gelen yabancı turistlerin ülkelere göre dağılımında İngiliz turistler ilk sırada yer aldı. İngiltere 309 bin 717 ile ilk sırada. Rusya Federasyonundan 150 bin 397, Ukrayna'dan 127 bin 564, Polonya'dan 17 bin 424, Almanya'dan 16 bin 213 yabancı turist 2020 yılında Muğla'yı ziyaret etti.