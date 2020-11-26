Muğla 24 saat 108 kamerayla izleniyor - Son Dakika

Muğla'da Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) MOBESE kameralarıyla trafik denetimi yapılıyor

Kent merkezinde çok sayıda meydan, ana cadde, ara sokak ve mahallelerde 108 KGYS kamerasıyla denetimler aralıksız devam ediyor.

Trafik Tescil ve Denetleme ve Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürü Ferhat Demiriz, gazetecilere, trafik ekiplerinin yaptığı uygulama ve kontrollerin yanı sıra tüm yol kullanıcılarının yaptığı ihlaller neticesinde meydana gelen kazaları en aza indirmek için çalışma yürüttüklerini söyledi.

MOBESE üzerinden yaptıkları denetimlerde özellikle kask, emniyet kemeri, ışık ve yaya geçidi ihlali yapan sürücülere cezai işlem uygulanacağını belirten Demiriz, "Amacımız yaptığımız denetimlerde kazaları en aza indirmek. Yıl içinde şehir için de 16 ölümlü kaza meydana geldi. Bölge trafik sorumluluk alanıyla bu sayı 40'a çıktı. Amacımız kaza ve ölüm oranlarını en aza indirmek." dedi.