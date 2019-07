Muğla 3,5 milyon arı kovanını ağırlıyor

Türkiye'nin en büyük çam balı üretim merkezi Muğla'ya ger geçen yıl artarak devam eden çam balı üreticisinin ilgisi, konaklamada sıkıntıları da beraberinde getirdi.

Türkiye'nin en büyük çam balı üretim merkezi Muğla'ya ger geçen yıl artarak devam eden çam balı üreticisinin ilgisi, konaklamada sıkıntıları da beraberinde getirdi. Konaklamada yaşanan sıkıntılar Muğla Tarım ve Orman İl Müdürlüğü'nce Muğla Arı Yetiştiricileri Birliği salonunda diğer illerden gelen Arı Yetiştiricileri birlik başkanları ile masaya yatırıldı.



830 bin 304 hektar ormanlık alanın 66 bin 305 hektarında çam balı üretiminin yapıldığı Muğla'ya diğer illerden 2013 yılında 1 milyon 300 bin arı kovanının geldiği, 2019 yılında ise bu rakamın 3 milyon 200'ü bulmasının beklendiği açıklandı. Türkiye'deki arı kovanı varlığının neredeyse yarısı Muğla'ya sonbahar döneminde çam balı üretimi için gelirken, üretim alanlarının arttırılmaması nedeniyle kovan başı üretimin de her geçen yıl düştüğü açıklandı.



"Üretim sahası genişletilirse 100 bin ton bal üretilebilir"



Türkiye'de kovan sayısının artmasına paralel olarak üretim sahasında artış olmadığını belirten Türkiye Arı Yetiştiricileri Merkez Birliği Başkanı Ziya Şahin, "Muğla, yaz ve sonbahar aylarında Türkiye'nin arı varlığının yüzde 50'sine ev sahipliği yapıyor. Bu konuda Tarım ve Orman Bakanlığına emekleri için teşekkür ediyorum. Dünyada kilometrekareye 0,81 kovan düşüyor. Türkiye'de 9-10 kovan, Muğla'da ise bu rakam 264 kovan düşüyor. Biz dünyaya çam balı satan bir ülkeyiz. 20 yıl önce bu bölgede bir kovadan 30 kilogram bal alınıyordu. Şu anda bu rakam düştü. Bu konuda Tarım ve Orman Bakanımız ile Haziran ayının ortalarında görüştüm. Kendilerinden çam balı alanlarının arttırılmasını talep ettim. Bunun yanında yıllık 40 bin ton olan çam balı üretiminin 80-100 bin tona çıkabileceğini de ifade ettim. Bu konuda gerekli çalışmanın yapılacağını ifade ettiler" dedi.



"Kaynaklarımız sınırsız değil"



Muğla'nın çam balı üretimi için sınırsız biri kaynağa sahip olmadıklarını, mevcut kaynakları iyi değerlendirerek ekonomiye katkı vermeye çalıştıklarını belirten Muğla Tarım ve Orman İl Müdürü Fırat Erkal, "Muğla, 1 milyon kovan varlığı ile Türkiye'nin arı kovanı varlığının 7'de birini tekabül ediyor. Muğla arıcısı Türkiye'nin her coğrafyasına giderken, aynı şekilde Türkiye'nin her bölgesinden de çam balı üretmek için Muğla'da arıcılarımızı ağırlıyoruz. Kaynaklarımız sınırsız değil. Kaynakların doğru şekilde değerlendirilmesi ve ekonomiye kazandırılması için arıcılarımızın bu kaynaklardan mümkün olduğunca yararlanması için bir planlama yapmamız gerekiyordu" dedi.



Arı Konaklama noktalarının sayısallaştırma projesi



Her geçen yıl artış gösteren bir konaklama durumu var Muğla'da. Geçtiğimiz yıllarda 1 milyon 800 bin civarında bir konaklama gerçekleştirirken, bugün 3 milyona yaklaşmış durumdayız. Geçen yıl 3 milyon 100 bin civarında bir konaklama kapasitemiz varken, 2019 yılında bunu 3 milyon 300 bin rakamına çıkarmış durumdayız. Konaklama noktalarını arttırırken aslında kaynaklarımız artmıyor. Bu kaynakların doğru şekilde kullanımı amacıyla 2013 yılında başlattığımız 'Arı konaklama noktalarının sayısallaştırma Projesi' var. Bu projeyi biz uyguluyoruz ve buradaki bütün bu konaklamaları bu sistem üzerinden yürütüyoruz" dedi.



Arıcılara Ralli düzenlemesi



Muğla Tarım ve Orman İl Müdürü Erkal, 2019 Dünya Ralli Şampiyonasının Türkiye ayağının yapılacağı Datça, Marmaris ve Ula ilçelerindeki güzergahlar üzerinde konaklama yapılmayacağını söylerken, "12-15 Eylül 2019 tarihleri arasında ilimizde yapılacak olan Dünya Ralli şampiyonasında Marmaris, Datça ve Ula ilçelerimizde 16 Eylül 2019 tarihine kadar arı konaklaması yapılmayacak" dedi. - MUĞLA

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

