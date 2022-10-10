Dalaman ilçesi Martı Koyu sahili üzerinde karadan ulaşımı olmayan bir mevkide bir grup düzensiz göçmenin olduğu bilgisini alan Sahil Güvenlik ekipleri, kara üzerinde 8 düzensiz göçmeni yakaladı. - MUĞLA

Kaynak: İHA

Dalaman, Muğla, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Muğla 3. sayfa haberi... Dalaman'da 27 düzensiz göçmen yakalandı - Son Dakika

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