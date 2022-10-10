Muğla 3. sayfa haberi... Dalaman'da 27 düzensiz göçmen yakalandı - Son Dakika
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Muğla 3. sayfa haberi... Dalaman'da 27 düzensiz göçmen yakalandı

10.10.2022 21:10
Muğla 3. sayfa haberi... Dalaman'da 27 düzensiz göçmen yakalandı

Muğla haberi: Muğla'nın Dalaman ilçesinde iki ayrı olayda toplam 27 düzensiz göçmen yakalandı.

Muğla'nın Dalaman ilçesinde iki ayrı olayda toplam 27 düzensiz göçmen yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Dalaman ilçesi açıklarında hareket halindeki lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen tespit edildi. Sahil Güvenlik ekipleri hareket halindeki lastik botta bulunan 19 düzensiz göçmeni yakaladı.

Dalaman ilçesi Martı Koyu sahili üzerinde karadan ulaşımı olmayan bir mevkide bir grup düzensiz göçmenin olduğu bilgisini alan Sahil Güvenlik ekipleri, kara üzerinde 8 düzensiz göçmeni yakaladı. - MUĞLA

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Kaynak: İHA

Dalaman, Muğla, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Muğla 3. sayfa haberi... Dalaman'da 27 düzensiz göçmen yakalandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Muğla 3. sayfa haberi... Dalaman'da 27 düzensiz göçmen yakalandı - Son Dakika
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