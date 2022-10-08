Muğla 3. sayfa haberi | Marmaris'te 13 düzensiz göçmen kurtarıldı - Son Dakika
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Muğla 3. sayfa haberi | Marmaris'te 13 düzensiz göçmen kurtarıldı

08.10.2022 00:57
Muğla 3. sayfa haberi | Marmaris'te 13 düzensiz göçmen kurtarıldı

Muğla 3. sayfa haberine göre Muğla'nın Marmaris ilçesi açıklarında Yunanistan sahil güvenlik unsurları tarafından Türk karasularına geri itilen 13 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Muğla'nın Marmaris ilçesi açıklarında Yunanistan sahil güvenlik unsurları tarafından Türk karasularına geri itilen 13 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Marmaris açıklarında can salı içerisinde düzensiz göçmenlerin bulunduğu bilgisini alan Sahil Güvenlik ekipleri bölgeye kurtarma botu sevk eti. Yunanistan sahil güvenlik unsurları tarafından Türk karasularına can Salı içinde geri itilen 13 düzensiz göçmen kurtarıldı. Aynı can Salı içinde ülkeyi yasadışı yollarla terk etmeye çalışan 1 şahıs yakalandı. - MUĞLA

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Kaynak: İHA

Yunanistan, Marmaris, Muğla, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Muğla 3. sayfa haberi | Marmaris'te 13 düzensiz göçmen kurtarıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Muğla 3. sayfa haberi | Marmaris'te 13 düzensiz göçmen kurtarıldı - Son Dakika
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