Aydın 3. sayfa: Aydın'da 34 düzensiz göçmen kurtarıldı - Son Dakika
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Aydın 3. sayfa: Aydın'da 34 düzensiz göçmen kurtarıldı

14.10.2022 09:13
Aydın 3. sayfa: Aydın'da 34 düzensiz göçmen kurtarıldı

Aydın 3. sayfa haberi... Aydın'ın Kuşadası ilçesi açıklarında gerçekleştirilen iki farklı operasyonda lastik bot içerisindeki 34 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Aydın'ın Kuşadası ilçesi açıklarında gerçekleştirilen iki farklı operasyonda lastik bot içerisindeki 34 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre, Kuşadası ilçesi açıklarında iki farklı operasyonda lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine görevlendirilen Sahil Güvenlik Botu tarafından Yunanistan unsurlarınca Türk Karasularına geri itilen lastik bot içerisindeki 34 düzensiz göçmen kurtarıldı. Kurtarılan göçmenler işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi. - AYDIN

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Kaynak: İHA

Yunanistan, Kuşadası, Aydın, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Aydın 3. sayfa: Aydın'da 34 düzensiz göçmen kurtarıldı - Son Dakika

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