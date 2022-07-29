Muğla 3. sayfa haberi... Marmaris'te orman yangını: Alevler binalara sıçradı - Son Dakika
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Muğla 3. sayfa haberi... Marmaris'te orman yangını: Alevler binalara sıçradı

29.07.2022 16:41

Edinilen Muğla haberine göre Marmaris'te orman yangını: Alevler binalara sıçradı 13 hane boşaltıldı Muğla'nın Marmaris ilçesi İçmeler Mahallesi'nde yerleşim birimlerine yakın bölgede çıkan orman yangının bazı binaları da etkilediği öğrenildi.

Marmaris'te orman yangını: Alevler binalara sıçradı

13 hane boşaltıldı

MUĞLA - Muğla'nın Marmaris ilçesi İçmeler Mahallesi'nde yerleşim birimlerine yakın bölgede çıkan orman yangının bazı binaları da etkilediği öğrenildi.

İçmeler-Turunç yolu üzerinde başlayan orman yangını yerleşim birimlerine çok yakın bölgede başladı. Yangının çıkışından hemen sonra bölgeye hava ve kara araçları sevk edildi. İlk etapta 7 helikopter ve 5 uçağın yangına müdahale ettiği öğrenildi.

"Bazı binalar yangından etkilendi"

İçmeler Turunç karayolu girişi ormanlık alanda başlayan orman yangınında ilk belirlemelere göre bir ev ve Turizm Meslek yüksekokulu binasının zarar gördüğü 3 arabanın ise yandığı 13 hanenin boşaltıldığı öğrenildi.

YORUMLAR
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İÇMELER YANGININDA MÜŞTERİLERİN PANİK ANLARININ GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI İÇMELER YANGININDA MÜŞTERİLERİN PANİK ANLARININ GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI
Kaynak: İHA

Marmaris, İçmeler, Muğla, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Muğla 3. sayfa haberi... Marmaris'te orman yangını: Alevler binalara sıçradı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Muğla 3. sayfa haberi... Marmaris'te orman yangını: Alevler binalara sıçradı - Son Dakika
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