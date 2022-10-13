Muğla 3. sayfa haberi | Muğla'da uyuşturucu operasyonu - Son Dakika
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Muğla 3. sayfa haberi | Muğla'da uyuşturucu operasyonu

13.10.2022 14:28
Muğla 3. sayfa haberi | Muğla'da uyuşturucu operasyonu

Muğla yerel 3. sayfa haberine göre Muğla'nın Menteşe ilçesinde düzenlenen operasyonda çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirilirken, iki şüpheli gözaltına alındı.

Muğla'nın Menteşe ilçesinde düzenlenen operasyonda çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirilirken, iki şüpheli gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Muğla İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan çalışmalar neticesinde, Yemişendere Mahallesi'nde ikamet eden S.B.D. isimli şahsın uyuşturucu madde imal ve ticareti yaptığı bilgisinin alınması üzerine, İstihbarat Şube Müdürlüğü, TEM Şube Müdürlüğü ve Menteşe İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince arama yapıldı. Yapılan aramalarda 5 kök skunk kenevir bitkisi, 22 kilogram skunk esrar, 2 kilogram reçine esrar, 53 adet ithal hebrit skunk tohumu, 50 adet reçine esrar yapımında kullanılan metal filtre, 10 adet uyuşturucu kullanma aparatı, 1 adet uyuşturucu öğütme aparatı, 50 kilogram uyuşturucu yetiştirmede kullanılan özel gübre, 3 adet termometre, 1 adet hassas terazi, 1 adet nemlendirme makinesi, 1 adet ısıtıcı fan, 3 adet panel ısıtıcı, 8 adet panel ışıklandırma sistemi, 3 dolar para, 1 adet laptop, 2 adet hardisk ele geçirildi. Olayla ilgili S.B.D.ve B.A.Ç. isimli şahıslar gözaltına alınırken, haklarında adli işlem başlatıldı. - MUĞLA

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Kaynak: İHA

Menteşe, Muğla, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Muğla 3. sayfa haberi | Muğla'da uyuşturucu operasyonu - Son Dakika

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