Muğla 3. sayfa haberleri | Bodrum'da 2 kilo uyuşturucu yakalandı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde durdurulan otomobilin içerisinde piyasa değeri yaklaşık 2 milyon TL olan 2 kilogram metamfetamin ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Bodrum Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekiplerince durumundan şüphelenilen bir araç ilçe girişinde durduruldu. Araçta yapılan arabada piyasa değeri yaklaşık 2 milyon TL olan iki parça halinde toplam 2 kg metamfetamin maddesi ele geçirildi. Araçta bulunan; S.Ö. ve S.B. isimli iki şüpheli şahıs gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilerek hakim karşısına çıkartılan şüpheliler tutuklanarak cezaevine gönderildi. - MUĞLA