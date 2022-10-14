Gece saatlerinde arama çalışmalarına ara veren ekipler sabah saatlerinde Jandarma , AFAD ve komando ekipleri ile arama çalışmaları tekrar başladı. Havadan drone ile destek verilen arama çalışmaları devam ediyor. - MUĞLA

Kaynak: İHA

Murat Ülgen, Jandarma, Muğla, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Muğla 3. sayfa haberleri | Muğla'da kaybolan yaşlı adamı arama çalışmaları devam ediyor - Son Dakika

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