Muğla 3. sayfa haberleri | Muğla'da kaybolan yaşlı adamı arama çalışmaları devam ediyor - Son Dakika
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Muğla 3. sayfa haberleri | Muğla'da kaybolan yaşlı adamı arama çalışmaları devam ediyor

14.10.2022 00:57
Muğla 3. sayfa haberleri | Muğla'da kaybolan yaşlı adamı arama çalışmaları devam ediyor

Muğla haberi: Muğla'nın Menteşe ilçesinde kaybolan Murat Ülgen için (84) bölgede arama çalışması devam ediyor.

Muğla'nın Menteşe ilçesinde kaybolan Murat Ülgen için (84) bölgede arama çalışması devam ediyor.

Olay Menteşe ilçesine bağlı Bayır Mahallesi'nde gerçekleşti. 84 yaşındaki Murat Ülgen dün saat 14.00 sularında evinden ayrılıp bir daha haber alınamayınca yakınları durumu 112 acil çağrı merkezine bildirdi. Bölgeye giden jandarma ekipleri Ülgen'i son görüldüğü yerde arama çalışması başlatmıştı.

Gece saatlerinde arama çalışmalarına ara veren ekipler sabah saatlerinde Jandarma, AFAD ve komando ekipleri ile arama çalışmaları tekrar başladı. Havadan drone ile destek verilen arama çalışmaları devam ediyor. - MUĞLA

YORUMLAR
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Muğla haberi... Muğla'da kayıp olarak aranan yaşlı adam dere yatağında bulundu Muğla haberi... Muğla'da kayıp olarak aranan yaşlı adam dere yatağında bulundu 84 yaşındaki kayıp, ormanda dronla aranıyor (2) 84 yaşındaki kayıp, ormanda dronla aranıyor (2)
Kaynak: İHA

Murat Ülgen, Jandarma, Muğla, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Muğla 3. sayfa haberleri | Muğla'da kaybolan yaşlı adamı arama çalışmaları devam ediyor - Son Dakika

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