Muğla 4 ilde göçmen kaçakçılarına operasyon 6 gözaltı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Muğla 4 ilde göçmen kaçakçılarına operasyon 6 gözaltı - Son Dakika

Muğla 4 ilde göçmen kaçakçılarına operasyon 6 gözaltı

6 saat önce

4 ilde göçmen kaçakçılarına operasyon 6 gözaltıMuğla merkezli 4 ilde göçmen kaçakçılığına yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonda, 6 zanlı gözaltına alındı.

4 ilde göçmen kaçakçılarına operasyon 6 gözaltı

Muğla merkezli 4 ilde göçmen kaçakçılığına yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonda, 6 zanlı gözaltına alındı.

Bodrum Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele Grup Amirliği ekipleri, göçmenleri yasa dışı yollardan yurt dışına kaçırmaya çalışan bir şebekeyi tespit etti. Yapılan çalışmada 2'si Suriye uyruklu 9 kişilik şebekenin yakalanması için harekete geçildi. Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan alınan talimatla Muğla, İzmir, Antalya ve Sakarya'da polis ekiplerince eş zamanlı operasyon yapıldı. Hakkında gözaltı kararı bulunan 9 kişiden 6'sı, evlerinde yakalanarak gözaltına alındı. Diğer 3 zanlıya ulaşamayan ekipler, yakalanmaları için çalışma başlattı. Ayrıca zanlıların evlerinde yapılan aramada çok sayıda can yeleği ve şişme botun yanı sıra 1 kısa namlulu ruhsatsız tüfek ele geçirildiği belirtildi. Yine yapılan aramalar sonucu, 6 tekneye el konulduğu ve yasa dışı geçiş için hazırlanan 110 göçmenin yakalandığı kaydedildi. Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Muğla 4 ilde göçmen kaçakçılarına operasyon 6 gözaltı

Muğla, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.12.2019 03:49 Kaynak: DHA
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