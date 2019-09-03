Muğla 5. Uluslararası Zurnazen Festivali

Muğla'da bu yıl 5'incisi düzenlenen ve zurna üstatlarını bir araya getiren Uluslararası Zurnazen Festivali'ne Marmaris ilçesinde düzenlenen etkinlikle devam edildi.

Milas ilçesinde dün açılışı gerçekleştirilen festival, Marmaris'teki 19 Mayıs Gençlik Meydanı'nda sanatçıların gösterisiyle sürdü.

Ünal Yürük'ün "Fesüphanallah" ve "Rakkas" performansıyla başlayan etkinlikte daha sonra, Milsaim Dalipi, Yucheng Lin- Yiting Hsiao, Haydar Curacı, Petaryuliev Alyoshev, Cafer Nazlıbaş, Hakan Akarca, Elyased Houseniatia, Şevket Almaz, Halil Çokyürekli, Veysel Girgin, Hasan Çakan ve Alafsar Rahimou sahne aldı.

Gösteriyi Marmarisliler ve tatil için ilçede bulunan yerli ve yabancı turistler ilgiyle izledi.

Muğla Büyükşehir Belediyesi Kültür Turizm ve Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Dairesi Başkanı Özgür Akdağ, yaptığı konuşmada, festivale gösterilen ilgiden memnun olduklarını söyledi.

Menteşe ve Fethiye ilçelerindeki etkinliklerle devam edecek zurna festivali 5 Eylül'de sona erecek.