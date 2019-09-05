Son Dakika Haberleri: Muğla 5. Uluslararası Zurnazen Festivali
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Muğla 5. Uluslararası Zurnazen Festivali

5 saat önce

Muğla'da Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen, zurna üstatlarını bir araya getiren 5. Uluslararası Zurnazen Festivali sürüyor.

Muğla 5. Uluslararası Zurnazen Festivali, System.String[]

Muğla'da Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen, zurna üstatlarını bir araya getiren 5. Uluslararası Zurnazen Festivali sürüyor.

Menteşe Prof. Dr. Şadan Gökovalı Açık Hava Tiyatrosu'ndaki Muğla Uluslararası Zurnazen Festivali'nde, Ünal Yürük, Milsaim Dalipi, Yucheng Lin-Yiting Hsiao, Haydar Curacı, Petaryuliev Alyoshev, Cafer Nazlıbaş, Hakan Akarca, Elyased Houseniatia, Şevket Almaz, Halil Çokyürekli, Veysel Girgin, Hasan Çakan ve Alafsar Rahimou sahne aldı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün, Muğla Uluslararası Zurnazen Festivali ile dünyada bir ilki gerçekleştirdiklerini söyledi.


Dünyada ilk defa yapılan festivali her yıl biraz daha genişleterek uluslararası boyuta taşıdıklarını belirten Gürün, "Halk kültürümüzün en önemli değerlerinden olan zurnanın yaşatılması için çaba gösteriyoruz." dedi.


Zurnanın çok geniş bir coğrafyada ortak bir değer olduğuna işaret eden Gürün, barış haftasında Muğla'dan dünyaya barış rüzgarları estirdiklerini söyledi.

Programda festivalin onur konuğu Hüsnü Şenlendirici de sevilen eserlerini seslendirdi. Şenlendirici'ye vatandaşlar da eşlik etti.

Festival, bugün sona erecek.

Menteşe, Akarca, Muğla, Kültür Sanat

Haber Yayın Tarihi: 05.09.2019 01:00 Kaynak: AA
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