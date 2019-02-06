Son Dakika Haberleri: Muğla 507 Paket Sigara Çaldı, Güvenlik Kamerasından Yakalandı

Muğla 507 Paket Sigara Çaldı, Güvenlik Kamerasından Yakalandı

1 saat önce

507 paket sigara çaldı, güvenlik kamerasından yakalandı (2)TUTUKLANDIMuğla'nın Marmaris ilçesindeki bir marketten sigara hırsızlığı yaptığı gerekçesiyle gözaltına alınan 31 yaşındaki O.U. (Okan Uyanık), sevk edildiği adliyede tutuklandı.

Muğla 507 Paket Sigara Çaldı, Güvenlik Kamerasından Yakalandı, System.String[]
507 paket sigara çaldı, güvenlik kamerasından yakalandı (2)

TUTUKLANDI

Muğla'nın Marmaris ilçesindeki bir marketten sigara hırsızlığı yaptığı gerekçesiyle gözaltına alınan 31 yaşındaki O.U. (Okan Uyanık), sevk edildiği adliyede tutuklandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.02.2019 07:49 Kaynak: DHA

Marmaris, Muğla, Güncel
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