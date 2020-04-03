MUĞLA 75 yaşındaki dolandırıcılık şüphelisi tutuklandı - Son Dakika

75 yaşındaki dolandırıcılık şüphelisi tutuklandı

MUĞLA'nın Datça ilçesinde, kamuyu dolandırmak suçundan hakkında kesinleşmiş 15 ay hapis cezası bulunan ve benzer 3 ayrı suçtan aranan 75 yaşındaki mimar Ömer Faruk B., polis tarafından gözaltına alındı. Polisteki işlemlerini ardından adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklandı.

Datça İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, İstanbul Silivri Asliye Hukuk Mahkemesi tarafından, kamu kurumlarını zarara uğratmak suçundan hakkında 15 aylık kesinleşmiş hapis cezası da bulunan ve bir yıldır arandığı öğrenilen Ömer Faruk B.'nin ilçede olduğunu belirledi. Hakkında benzer suçlardan 3 ayrı yakalama kararı da olan şühelinin yaklaşık bir yıldır kayıtlı bir adresi olmadan kaçak olarak ilçedeki bir evde saklandığı ortaya çıktı. Polis, bu sabah operasyon düzenleyip, Ömer Faruk B.'yi saklandığı evde yakaladı. İstanbul'un çeşitli ilçelerinde devletin zararına olan bazı dolandırıcılık olaylarına karıştığı belirlenen şüpheli Ömer Faruk B. gözaltına alındı. Polisteki işlemleriin ardından adliyeye sevk edilen Ömer Faruk B, tutuklanıp, Muğla Cezaevi'ne gönderildi.