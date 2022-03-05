Muğla açıklarında 103 düzensiz göçmen kurtarıldı - Son Dakika
Üye Girişi

Muğla açıklarında 103 düzensiz göçmen kurtarıldı

05.03.2022 18:05

Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen lastik botlar ve can salındaki 103 düzensiz göçmen kurtarılarak karaya çıkarıldı.

Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen lastik botlar ve can salındaki 103 düzensiz göçmen kurtarılarak karaya çıkarıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Datça açıklarında farklı zamanlarda lastik botlar ve can salında düzensiz göçmenlerin olduğu bilgisi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik botu yönlendirdi.

Ekipler, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen 103 yabancı uyrukluyu bota aldı.

Karaya çıkarılan düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Muğla açıklarında 103 düzensiz göçmen kurtarıldı
Muğla açıklarında 103 düzensiz göçmen kurtarıldı
Muğla açıklarında 103 düzensiz göçmen kurtarıldı

YORUMLAR
500
Muğla'da saldaki 9 düzensiz göçmen kurtarıldı Muğla'da saldaki 9 düzensiz göçmen kurtarıldı

Sahil Güvenlik Komutanlığı, Yunanistan, Muğla, Türk, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Muğla açıklarında 103 düzensiz göçmen kurtarıldı - Son Dakika


Son Dakika
17:58 Emre Belözoğlu, Beşiktaş karşısında rekora koşuyor!
17:53 15 yaşındaki çocuğa cinsel tacizde bulunan sapık tutuklandı
17:23 Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmytro Kuleba: Rus askerler kadınlarımıza tecavüz ediyor
17:15 Cüneyt Çakır'ın yeni adresi şaşırttı! Türkiye'den ayrılıyor
17:04 Rusya, 9 ülke ile ithalatı artırma kararı aldı! Aralarında Türkiye de var
16:52 Putin, Avrupa'nın yaptırımlarını savaş ilanı olarak yorumladı: Her şey planlandığı gibi gidiyor
16:23 Gelinini miras yüzünden öldürmüştü! Cezaevinde koronavirüse yakalanan kayınpeder öldü
16:16 Kendisinden 17 yaş küçük sevgilisiyle görüntülendi! Kaan Taşaner soruları yanıtsız bıraktı
16:11 Abramovich, Bitlisli aşiret ağası Muhsin Bayrak'la görüşmek için geldi! Konu ise Chelsea'nın satışı
15:35 "Suçlu Zelenski" diyen Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov'a göre müzakerelerden sonuç çıkmayacak!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.03.2022 18:13:21. #1.12#
SON DAKİKA: Muğla açıklarında 103 düzensiz göçmen kurtarıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement