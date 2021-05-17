Muğla açıklarında 11 düzensiz göçmen kurtarıldı - Son Dakika

Muğla'nın Marmaris ilçesi açıklarında, 11 düzensiz göçmen kurtarılarak, karaya çıkarıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Marmaris açıklarında lastik bot içinde bir grup sığınmacı olduğu bilgisi üzerine bölgeye hareket etti.

Ekipler, Yunan unsurlarınca Türk kara sularına itildiği belirlenen lastik bot içindeki 11 kişiyi, bota alarak karaya çıkardı.

Limana getirilen düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.