Muğla açıklarında 12 sığınmacı kurtarıldı - Son Dakika

Son Dakika: Türkiye'de 8 Şubat günü koronavirüs nedeniyle 103 kişi vefat etti, 8 bin 103 yeni vaka tespit edildi

Galatasaraylı Ömer Kükner'den Fenerbahçe'ye akreditasyon tepkisi: Bu çok ayıp

Salgını 6 yıl önce bilen Bill Gates: Koronavirüsten daha kötü iki şey var, iklim değişikliği ve biyoterörizm