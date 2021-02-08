Muğla açıklarında 12 sığınmacı kurtarıldı - Son Dakika

Muğla'nın Marmaris ilçesinde, Yunanistan sahil güvenlik unsurlarınca Türk kara sularına itilen 12 sığınmacı kurtarıldı.
Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Marmaris açıklarında salda bir grup sığınmacının bulunduğu bilgisi üzerine harekete geçti.
Yunan sahil güvenlik unsurlarınca Türk kara sularına itildiği öğrenilen 12 sığınmacı, kurtarılarak kıyıya çıkartıldı.
Sığınmacılar, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.
Kaynak: AA
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