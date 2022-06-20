Muğla açıklarında 122 düzensiz göçmen kurtarıldı - Son Dakika
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Muğla açıklarında 122 düzensiz göçmen kurtarıldı

20.06.2022 22:25
Muğla açıklarında 122 düzensiz göçmen kurtarıldı

Muğla'nın Marmaris ve Datça ilçesi açıklarında 122 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Muğla'nın Marmaris ve Datça ilçesi açıklarında 122 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Datça ilçesi açıklarında yelkenli teknede düzensiz göçmen olduğu bilgisi üzerine, bölgeye TCSG-3 ve TCSG -31 botları yönlendirildi.

Hareket halindeki yelkenli tekne durdurularak içindeki 94 düzensiz göçmen yakalandı. Teknede bulunan ve göçmen kaçakçısı olduğu değerlendirilen 2 şüpheli gözaltına alındı.

Ayrıca, Marmaris açıklarında lastik botta düzensiz göçmen olduğu bilgisi üzerine, bölgeye TCSG-82 botu gönderildi.

Ekipler, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen fiber teknedeki 28 düzensiz göçmeni Sahil Güvenlik botuna aldı.

Karaya çıkarılan düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

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Kaynak: AA

Marmaris, Muğla, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Muğla açıklarında 122 düzensiz göçmen kurtarıldı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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