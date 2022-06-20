Sahil Güvenlik Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Datça ilçesi açıklarında yelkenli teknede düzensiz göçmen olduğu bilgisi üzerine, bölgeye TCSG-3 ve TCSG -31 botları yönlendirildi.

Kaynak: AA

Marmaris, Muğla, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Muğla açıklarında 122 düzensiz göçmen kurtarıldı - Son Dakika

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