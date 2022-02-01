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Muğla açıklarında 15 düzensiz göçmen yakalandı - Son Dakika

Muğla açıklarında 15 düzensiz göçmen yakalandı

01.02.2022 19:41
Muğla açıklarında 15 düzensiz göçmen yakalandı

Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında, lastik bottaki 15 düzensiz göçmen karaya çıkarıldı.

Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında, lastik bottaki 15 düzensiz göçmen karaya çıkarıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı Mobil Radarı'nın, Bodrum açıklarında lastik botta düzensiz göçmenlerin olduğunu tespit etmesi üzerine, bölgeye Sahil Güvenlik unsurları sevk edildi.

Lastik bottaki 15 düzensiz göçmen, sahil güvenlik ekiplerince yakalandı.

Karaya çıkarılan düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Muğla açıklarında 15 düzensiz göçmen yakalandı

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Sahil Güvenlik Komutanlığı, Sahil Güvenlik, Bodrum, Muğla, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Muğla açıklarında 15 düzensiz göçmen yakalandı - Son Dakika


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