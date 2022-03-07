Muğla açıklarında 21 düzensiz göçmen kurtarıldı - Son Dakika
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Muğla açıklarında 21 düzensiz göçmen kurtarıldı

07.03.2022 20:47
Muğla açıklarında 21 düzensiz göçmen kurtarıldı

Muğla'nın Marmaris ilçesi açıklarında, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen can salındaki 21 düzensiz göçmen kurtarılarak karaya çıkartıldı.

Muğla'nın Marmaris ilçesi açıklarında, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen can salındaki 21 düzensiz göçmen kurtarılarak karaya çıkartıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Marmaris açıklarında can salında düzensiz göçmenlerin olduğu bilgisi üzerine bölgeye hareket etti.

Ekipler, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen 21 düzensiz göçmeni sahil güvenlik botuna aldı.

Karaya çıkartılan düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Muğla açıklarında 21 düzensiz göçmen kurtarıldı

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Yunanistan, Marmaris, Muğla, Türk, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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