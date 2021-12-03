Kuşadası açıklarında 26 düzensiz göçmen kurtarıldı - Son Dakika

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde, Yunanistan sahil güvenlik unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen lastik bottaki 26 düzensiz göçmen karaya çıkarıldı.
Sahil Güvenlik Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Kuşadası açıklarında lastik botta bir grup düzensiz göçmen bulunduğu bilgisi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik botu gönderildi.
Ekipler, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen 26 düzensiz göçmeni kurtardı.
Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.
Kaynak: AA
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