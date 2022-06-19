Teknede bulunan ve göçmen kaçakçısı olduğu değerlendirilen iki şüpheli ise gözaltına alındı.

Kaynak: AA

Sahil Güvenlik Komutanlığı, Marmaris, İçmeler, Muğla, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Muğla açıklarında 34 düzensiz göçmen yakalandı - Son Dakika

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