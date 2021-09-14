Muğla açıklarında 35 düzensiz göçmen kurtarıldı - Son Dakika

Türk Sahil Güvenlik unsurları, Muğla'nın Marmaris ilçesi açıklarında 35 düzensiz göçmeni kurtardı.
Kızılada açıklarında lastik botta bir grup düzensiz göçmenin yardım talebi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri yönlendirildi.
Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itildikleri öğrenilen aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 35 düzensiz göçmen, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince kıyıya çıkarıldı.
Düzensiz göçmenler, İl Göç İdaresine teslim edildi.
Kaynak: AA
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