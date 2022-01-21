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Marmaris'te lastik bottaki 21 düzensiz göçmen kurtarıldı - Son Dakika

Marmaris'te lastik bottaki 21 düzensiz göçmen kurtarıldı

21.01.2022 18:06
Marmaris'te lastik bottaki 21 düzensiz göçmen kurtarıldı

Muğla'nın Marmaris ilçesinde lastik bottaki 21 düzensiz göçmen karaya çıkarıldı.

Muğla'nın Marmaris ilçesinde lastik bottaki 21 düzensiz göçmen karaya çıkarıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, ilçe açıklarında lastik botta bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik botu yönlendirildi.

Ekipler, lastik bottaki 21 düzensiz göçmeni sahil güvenlik botuna aldı.

Karaya çıkarılan düzensiz göçmenler, işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

Marmaris'te lastik bottaki 21 düzensiz göçmen kurtarıldı
Marmaris'te lastik bottaki 21 düzensiz göçmen kurtarıldı
Marmaris'te lastik bottaki 21 düzensiz göçmen kurtarıldı

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Sahil Güvenlik, Muğla, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Marmaris'te lastik bottaki 21 düzensiz göçmen kurtarıldı - Son Dakika
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