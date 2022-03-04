Muğla açıklarında 35 düzensiz göçmen yakalandı - Son Dakika

Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında, lastik botta 35 düzensiz göçmen yakalandı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Datça açıklarında lastik botta bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisi üzerine bölgeye hareket etti.

İçerisinde 35 düzensiz göçmenin bulunduğu lastik bot, Sahil Güvenlik ekiplerince durduruldu.

Bottan alınarak karaya çıkarılan düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.