Muğla açıklarında 38 düzensiz göçmen yakalandı - Son Dakika
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Muğla açıklarında 38 düzensiz göçmen yakalandı

24.03.2022 17:30
Muğla açıklarında 38 düzensiz göçmen yakalandı

Muğla'nın Dalaman ilçesi açıklarında lastik botta yakalanan 38 düzensiz göçmen karaya çıkarıldı.

Muğla'nın Dalaman ilçesi açıklarında lastik botta yakalanan 38 düzensiz göçmen karaya çıkarıldı.

Sahil Güvenlik uçağı tarafından, Dalaman açıklarında lastik botta bir grup düzensiz göçmen olduğunun tespiti üzerine bölgeye ekip sevk edildi.

Üzerinde 38 düzensiz göçmen bulunan hareket halindeki lastik bot, Sahil Güvenlik ekiplerince durduruldu.

Lastik bottan alınarak karaya çıkarılan düzensiz göçmenler, İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

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Botları su alan göçmenler kurtarıldı Botları su alan göçmenler kurtarıldı Muğla'da su alan lastik bottaki düzensiz göçmenler kurtarıldı Muğla'da su alan lastik bottaki düzensiz göçmenler kurtarıldı

Sahil Güvenlik, Dalaman, Muğla, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Muğla açıklarında 38 düzensiz göçmen yakalandı - Son Dakika


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