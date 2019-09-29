Son Dakika Haberleri: Muğla açıklarında 4.0 büyüklüğünde deprem
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Muğla açıklarında 4.0 büyüklüğünde deprem

51 dakika önce

Muğla açıklarında 4.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Muğla açıklarında 4.0 büyüklüğünde deprem, System.String[]

Muğla açıklarında 4.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.


AFAD Deprem Dairesi Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, saat 10.50'de Muğla açıklarında 4.0 büyüklüğünde bir deprem kaydedildi. Akdeniz'deki depremin derinliği ise 108.80 kilometre olarak açıklandı. - MUĞLA

Deprem, Muğla, AFAD, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 29.09.2019 11:35 Kaynak: İHA
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