Muğla açıklarında 4.0 büyüklüğünde deprem
51 dakika önce
Muğla açıklarında 4.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Haber Yayın Tarihi: 29.09.2019 11:35 Kaynak: İHA
Muğla açıklarında 4.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
AFAD Deprem Dairesi Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, saat 10.50'de Muğla açıklarında 4.0 büyüklüğünde bir deprem kaydedildi. Akdeniz'deki depremin derinliği ise 108.80 kilometre olarak açıklandı. - MUĞLA
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