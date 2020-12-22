Muğla açıklarında 4 sığınmacı kurtarıldı - Son Dakika

Muğla açıklarında 4 sığınmacı kurtarıldı

22.12.2020 11:55
Muğla açıklarında 4 sığınmacı kurtarıldı, System.String[]

Muğla'nın Marmaris ilçesi açıklarında 4 sığınmacı kurtarıldı.

Muğla'nın Marmaris ilçesi açıklarında 4 sığınmacı kurtarıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Bozburun açıklarında can salı içerisinde bir grup sığınmacı olduğu bilgisi üzerine bölgeye hareket etti.

Ekipler, Yunan Sahil Güvenlik unsurlarınca Türk kara sularına bırakıldığı tespit edilen 4 kişiyi bota alarak karaya çıkardı.

Limana getirilen sığınmacılar, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Sahil Güvenlik, Marmaris, Mülteci, Muğla, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Muğla açıklarında 4 sığınmacı kurtarıldı - Son Dakika


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