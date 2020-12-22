Muğla açıklarında 4 sığınmacı kurtarıldı - Son Dakika

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Bozburun açıklarında can salı içerisinde bir grup sığınmacı olduğu bilgisi üzerine bölgeye hareket etti.

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