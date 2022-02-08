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Muğla açıklarında 42 göçmen kurtarıldı - Son Dakika

Muğla açıklarında 42 göçmen kurtarıldı

08.02.2022 09:22
Muğla açıklarında 42 göçmen kurtarıldı

MUĞLA'nın Datça ilçesi açıklarında Yunan Sahil Güvenlik ekiplerince Türk kara sularına itilen 42 kaçak göçmen, Türk Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri tarafından kurtarıldı.

MUĞLA'nın Datça ilçesi açıklarında Yunan Sahil Güvenlik ekiplerince Türk kara sularına itilen 42 kaçak göçmen, Türk Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri tarafından kurtarıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, dün saat 21.30 sıralarında Datça ilçesi açıklarında bir grup kaçak göçmenin yardım istediği bilgisine ulaştı. Harekete geçen ekipler, Yunan unsurlarınca Türk kara sularına itilen kaçak göçmenlerin bulunduğu noktaya geldi. Aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 2 sal içindeki toplam 42 göçmen, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince kurtarıldı.

Kaçak göçmenler Muğla İl Göç İdaresi'ne teslim edildi.


- Muğla
Muğla açıklarında 42 göçmen kurtarıldı
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Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Muğla açıklarında 42 göçmen kurtarıldı - Son Dakika


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