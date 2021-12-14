Muğla açıklarında 5 düzensiz göçmen kurtarıldı - Son Dakika

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, Yunanistan sahil güvenlik unsurlarınca Türk kara sularına itilen fiber teknedeki 5 düzensiz göçmen karaya çıkarıldı.
Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Bodrum açıklarında fiber teknede düzensiz göçmenler olduğu bilgisi üzerine, bölgeye hareket etti. Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen fiber teknedeki 5 düzensiz göçmen, sahil güvenlik ekiplerince kurtarıldı.
Karaya çıkarılan düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.
Kaynak: AA
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