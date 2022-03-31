Muğla açıklarında 60 düzensiz göçmen yakalandı - Son Dakika

Muğla'nın Dalaman ve Datça ilçeleri açıklarındaki yakalanan 60 düzensiz göçmen karaya çıkarıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Dalaman ve Datça ilçesi açıklarında lastik botlarda düzensiz göçmenlerin olduğu bilgisi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik botları yönlendirildi.

Ekipler hareket halindeki lastik botları durdurarak Dalaman açıklarında 18, Datça açıklarında 42 olmak üzere 60 düzensiz göçmeni yakaladı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.