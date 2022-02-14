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Muğla açıklarında 62 düzensiz göçmen kurtarıldı - Son Dakika

Muğla açıklarında 62 düzensiz göçmen kurtarıldı

14.02.2022 20:23
Muğla açıklarında 62 düzensiz göçmen kurtarıldı

Muğla'nın Marmaris ve Dalaman ilçesi açıklarında, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen can salları ve lastik botlardaki 62 düzensiz göçmen kurtarılarak karaya çıkartıldı.

Muğla'nın Marmaris ve Dalaman ilçesi açıklarında, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen can salları ve lastik botlardaki 62 düzensiz göçmen kurtarılarak karaya çıkartıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Marmaris'te 43, Dalaman'da 19 olmak üzere farklı zamanlarda can salları ve lastik botlar içerisinde düzensiz göçmenlerin olduğu bilgisi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik botu yönlendirildi.

Ekipler, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen 62 yabancı uyrukluyu sahil güvenlik botuna aldı.

Kurtarılan ve yakalanan 62 düzensiz göçmen, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Marmaris'teki last???????ik botların birinde bulunan ve göçmen kaçakçısı olduğu değerlendirilen şüpheli gözaltına alındı.

Muğla açıklarında 62 düzensiz göçmen kurtarıldı
Muğla açıklarında 62 düzensiz göçmen kurtarıldı
Muğla açıklarında 62 düzensiz göçmen kurtarıldı
Muğla açıklarında 62 düzensiz göçmen kurtarıldı

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Yunanistan, Marmaris, Dalaman, Muğla, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Muğla açıklarında 62 düzensiz göçmen kurtarıldı - Son Dakika


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