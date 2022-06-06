Muğla açıklarında 66 düzensiz göçmen kurtarıldı

Muğla'nın Marmaris ve Datça ilçesi açıklarında 66 düzensiz göçmen kurtarıldı.
Sahil Güvenlik Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Marmaris ilçesi açıklarında farklı zamanlarda 3 ayrı lastik botta düzensiz göçmenlerin olduğu bilgisi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik botu yönlendirildi.
Ekipler, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen 59 yabancı uyrukluyu Sahil Güvenlik botuna alarak karaya çıkardı.
Datça ilçesinde, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen can salındaki 7 düzensiz göçmen kurtarılarak karaya çıkarıldı.
Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.
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