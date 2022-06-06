Muğla açıklarında 66 düzensiz göçmen kurtarıldı - Son Dakika
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Muğla açıklarında 66 düzensiz göçmen kurtarıldı

06.06.2022 20:31
Muğla açıklarında 66 düzensiz göçmen kurtarıldı

Muğla'nın Marmaris ve Datça ilçesi açıklarında 66 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Muğla'nın Marmaris ve Datça ilçesi açıklarında 66 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Marmaris ilçesi açıklarında farklı zamanlarda 3 ayrı lastik botta düzensiz göçmenlerin olduğu bilgisi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik botu yönlendirildi.

Ekipler, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen 59 yabancı uyrukluyu Sahil Güvenlik botuna alarak karaya çıkardı.

Datça ilçesinde, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen can salındaki 7 düzensiz göçmen kurtarılarak karaya çıkarıldı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Muğla açıklarında 66 düzensiz göçmen kurtarıldı
Muğla açıklarında 66 düzensiz göçmen kurtarıldı
Muğla açıklarında 66 düzensiz göçmen kurtarıldı
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Kaynak: AA

Yunanistan, Marmaris, Muğla, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Muğla açıklarında 66 düzensiz göçmen kurtarıldı - Son Dakika

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