Teknede bulunan ve göçmen kaçakçısı olduğu değerlendirilen bir şüpheli ise gözaltına alındı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Marmaris açıklarında bir grup düzensiz göçmenin olduğu istihbaratı üzerine bölgeye hareket etti.

Kaynak: AA

Sahil Güvenlik Komutanlığı, Marmaris, Muğla, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Muğla açıklarında 67 düzensiz göçmen yakalandı - Son Dakika

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