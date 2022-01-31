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Muğla açıklarında 72 düzensiz göçmen kurtarıldı - Son Dakika

Muğla açıklarında 72 düzensiz göçmen kurtarıldı

31.01.2022 20:58
Muğla açıklarında 72 düzensiz göçmen kurtarıldı

Muğla'nın Marmaris ilçesi açıklarında, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen can salları ve lastik botlardaki 72 düzensiz göçmen kurtarılarak karaya çıkartıldı.

Muğla'nın Marmaris ilçesi açıklarında, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen can salları ve lastik botlardaki 72 düzensiz göçmen kurtarılarak karaya çıkartıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, ilçe açıklarında farklı zamanlarda can salları ve lastik botlar içerisinde düzensiz göçmenlerin olduğu bilgisi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik botu yönlendirildi.

Ekipler, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen 72 yabancı uyrukluyu sahil güvenlik botuna aldı.

Karaya çıkartılan düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Last???????ik botların birinde bulunan ve göçmen kaçakçısı olduğu değerlendirilen bir şüpheli gözaltına alındı.

Muğla açıklarında 72 düzensiz göçmen kurtarıldı
Muğla açıklarında 72 düzensiz göçmen kurtarıldı
Muğla açıklarında 72 düzensiz göçmen kurtarıldı
Muğla açıklarında 72 düzensiz göçmen kurtarıldı

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Yunanistan, Marmaris, Muğla, Türk, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Muğla açıklarında 72 düzensiz göçmen kurtarıldı - Son Dakika


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