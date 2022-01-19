Muğla açıklarında can salındaki 5 düzensiz göçmen kurtarıldı - Son Dakika

Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen can salındaki 5 düzensiz göçmen karaya çıkarıldı.
Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Datça açıklarında can salında düzensiz göçmenlerin olduğu bilgisi üzerine bölgeye hareket etti.
Ekipler, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen can salındaki 5 yabancı uyrukluyu sahil güvenlik botuna aldı.
Karaya çıkarılan düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.
Kaynak: AA
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