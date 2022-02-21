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Muğla açıklarında geri itilen 77 düzensiz göçmen kurtarıldı - Son Dakika

Muğla açıklarında geri itilen 77 düzensiz göçmen kurtarıldı

21.02.2022 19:02
Muğla açıklarında geri itilen 77 düzensiz göçmen kurtarıldı

Muğla'nın Bodrum ve Datça ilçelerinde Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen 77 düzensiz göçmen karaya çıkarıldı.

Muğla'nın Bodrum ve Datça ilçelerinde Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen 77 düzensiz göçmen karaya çıkarıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, farklı zamanlarda Bodrum açıklarında lastik botlar ve can salında düzensiz göçmenlerin olduğu bilgisi üzerine bölgeye ekipler yönlendirildi.

Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itildiği belirlenen 58 düzensiz göçmen, ekiplerce karaya çıkarıldı.

Öte yandan Datça ilçesi açıklarında bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisi üzerine görevlendirilen Sahil Güvenlik ekipleri, can salındaki Yunanistan unsurlarınca geri itilen 19 düzensiz göçmeni de kurtardı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Muğla açıklarında geri itilen 77 düzensiz göçmen kurtarıldı
Muğla açıklarında geri itilen 77 düzensiz göçmen kurtarıldı
Muğla açıklarında geri itilen 77 düzensiz göçmen kurtarıldı

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Muğla açıklarında geri itilen 77 düzensiz göçmen kurtarıldı Muğla açıklarında geri itilen 77 düzensiz göçmen kurtarıldı Datça'da 19 göçmen kurtarıldı Datça'da 19 göçmen kurtarıldı Yunanistan'daki Feribot Faciasında 1 Yolcu 54 Saat Sonra Kurtarıldı Yunanistan'daki Feribot Faciasında 1 Yolcu 54 Saat Sonra Kurtarıldı

Yunanistan, Bodrum, Muğla, Türk, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Muğla açıklarında geri itilen 77 düzensiz göçmen kurtarıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Muğla açıklarında geri itilen 77 düzensiz göçmen kurtarıldı - Son Dakika
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