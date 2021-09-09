Muğla açıklarında iki lastik bottaki 36 düzensiz göçmen kurtarıldı - Son Dakika

Muğla'nın Marmaris ilçesi açıklarında iki lastik botta bulunan 36 düzensiz göçmen karaya çıkarıldı.
Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, botlarda düzensiz göçmenlerin olduğu bilgisi üzerine bölgeye gitti.
Ekipler, Yunanistan tarafından Türk kara sularına itildiği belirlenen botlardaki 36 düzensiz göçmeni kurtardı.
Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.
Kaynak: AA
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