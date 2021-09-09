Ekipler, Yunanistan tarafından Türk kara sularına itildiği belirlenen botlardaki 36 düzensiz göçmeni kurtardı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, botlarda düzensiz göçmenlerin olduğu bilgisi üzerine bölgeye gitti.

Muğla 'nın Marmaris ilçesi açıklarında iki lastik botta bulunan 36 düzensiz göçmen karaya çıkarıldı.

Son Dakika › Güncel › Muğla açıklarında iki lastik bottaki 36 düzensiz göçmen kurtarıldı - Son Dakika

Mesai bitti, yollar doldu! İstanbul'da bazı bölgelerde trafik haritası koyu kırmızı

Messi, Venezuela maçında maruz kaldığı insanlık dışı faul anını anlattı: Çok korktum

Transfer dönemi kapandı! Süper Lig'in en değerli 10 futbolcusu

50 kişiyi dolandırıp 700 bin lira vurgun yaptılar! Çetede bulunan çift, düğün günü öncesi kına töreninde yakalandı

Dubai merkezli kargo şirketi Aramex'in MNG Kargo'yu satın almak için görüşmeler yaptığı öne sürüldü

Berfu Yenenler, eşi Eser Yenenler'e "Kendimi ne zaman sana bıraksam çocuğumuz oluyor" dediği için aldığı tepkilere sessiz kalmadı