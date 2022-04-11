Muğla açıklarında lastik botta 21 düzensiz göçmen yakalandı - Son Dakika
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Muğla açıklarında lastik botta 21 düzensiz göçmen yakalandı

11.04.2022 19:59
Muğla açıklarında lastik botta 21 düzensiz göçmen yakalandı

Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında lastik bottaki 21 düzensiz göçmen yakalandı.

Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında lastik bottaki 21 düzensiz göçmen yakalandı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Datça açıklarında seyir halindeki bir lastik botu durdurarak içindeki 21 düzensiz göçmeni yakaladı.

Karaya çıkarılan düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Botta göçmen kaçakçısı olduğu değerlendirilen bir şüpheli de gözaltına alındı.

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Sahil Güvenlik Komutanlığı, Muğla, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Muğla açıklarında lastik botta 21 düzensiz göçmen yakalandı - Son Dakika
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