Muğla açıklarında lastik botta 21 düzensiz göçmen yakalandı - Son Dakika

Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında lastik bottaki 21 düzensiz göçmen yakalandı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Datça açıklarında seyir halindeki bir lastik botu durdurarak içindeki 21 düzensiz göçmeni yakaladı.

Karaya çıkarılan düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Botta göçmen kaçakçısı olduğu değerlendirilen bir şüpheli de gözaltına alındı.